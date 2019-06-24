ЦИК начал прием документов для выдвижения кандидатов на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Центризбирком России начал прием документов для выдвижения кандидатов на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ЦИК.

Как уточняется в релизе, первой документы подала "Партия роста". "ЦИК России принял к рассмотрению документы, представленные в комиссию всероссийской политической партией "Партия роста" по дополнительным выборам депутатов Госдумы", - отметили в пресс-службе.

В релизе отмечается, что рабочая группа приняла документы для заверения списка кандидатов по трем одномандатным избирательным округам, а также список уполномоченных представителей партии для его регистрации.

В пресс-службе ЦИК напомнили, что крайним сроком представления списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, является 13 июля 2019 года.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. На данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей.