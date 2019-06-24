Главы МИД РФ и Мальдив обсудят развитие отношений и подпишут соглашение об отмене виз

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом, который впервые посетит РФ с рабочим визитом.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, региональную и международную повестку дня, а также подпишут межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.

Как отметили в дипведомстве, стороны "ведут взаимодействие в ООН, ее специализированных учреждениях и других многосторонних структурах, чему во многом способствует близость подходов России и Мальдив к целому ряду актуальных проблем современности". "Осуществляются межведомственные и межпарламентские контакты", - добавили на Смоленской площади.

По данным ФТС России, объем взаимной торговли по итогам 2018 года составил 3,35 млн долларов (российский экспорт - 3,32 млн, импорт - 26 тыс.). В текущем году позитивная динамика сохраняется: по итогам первого квартала товарооборот вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 613 тыс. долларов. Мальдивская Республика поставляет в РФ морепродукты, а закупает продовольственные товары, металл, древесину и изделия из нее.

В МИД РФ также напомнили, что Мальдивы пользуются популярностью у российских туристов, причем их количество увеличивается с каждым годом. Так, по данным Росстата, в 2018 году на островах архипелага отдохнули более 38 тыс. граждан РФ.