Рябков: новые антииранские санкции США говорят о неготовности Вашингтона к диалогу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении Ирана, которые были введены в понедельник, говорят о незаинтересованности Вашингтона в диалоге с Тегераном. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном, - подчеркнул дипломат. - Они обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу, ведь его нельзя вести под дулом пистолетов в прямом и переносном смысле".

"США обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана, и тогда, возможно, появятся какие-нибудь шансы на продуктивное продвижение диалога", - подчеркнул Рябков.

По его словам, "любые шаги по нагнетанию политической ситуации и военной обстановки в регионе Персидского залива или где бы то ни было еще фундаментально противоречат задаче урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной сделки и нормализации обстановки на Ближнем Востоке в целом". "Пока мы видим, к сожалению, что даже те контакты, которые проводит администрация, в том числе со своими региональными союзниками, нацелены на мобилизацию антииранского фронта", - добавил дипломат.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что "позднее на текущей неделе" в санкционный список планируется внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.

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