ЦИК проверит муниципальные избиркомы Петербурга из-за жалоб на нарушения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Представители Центризбиркома России посетят с рабочим визитом Санкт-Петербург и проверят деятельность местных муниципальных избирательных комиссий из-за поступивших жалоб на нарушения в их работе. Об этом журналистам во вторник сообщила пресс-служба ЦИК.

"Рабочая группа в составе 10 сотрудников аппарата ЦИК России во главе с членом комиссии Евгением Шевченко проведет мониторинг деятельности избирательных комиссий муниципальных образований и окажет организационную и методическую помощь Санкт-петербургской избирательной комиссии", - говорится в релизе.

В пресс-службе пояснили, что ситуация в Санкт-Петербурге потребовала оперативного реагирования со стороны комиссии. "В июне текущего года в горизбирком и в ЦИК России поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам - несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти", - отмечается в релизе.

В ЦИК уточнили, что информацию о результатах выездной проверки планируется заслушать на очередном заседании комиссии.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала избиркомы муниципальных образований работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Горизбирком также намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. Одним из поводов для обращения стал прецедент в муниципальном образовании Сосновское, где, по данным горзибиркома, решение о назначении выборов было принято 10 июня и тогда же опубликовано в СМИ, но в избирательную комиссию информация поступила только 15 июня.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября - в единый день голосования, как и выборы губернатора. Этап выдвижения кандидатов на должность главы города завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.