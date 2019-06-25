Делегация РФ в ООН назвала ненависть к Москве частью политической риторики Киева и Тбилиси

ЖЕНЕВА, 25 июня. /ТАСС/. Ненависть к России стала частью политической и общественной риторики на Украине, в Прибалтике, Польше и Грузии. Ее публичные проявления, носящие откровенно расистский характер, не только не наказываются, но и поощряются, заявила во вторник в Женеве на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) заместитель главы российской делегации Марина Корунова.

Поблагодарив верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет за неослабное внимание к проблематике противодействия современным формам расизма и расовой дискриминации, российский дипломат подчеркнула, что "в этом контексте заслуживает особого упоминания тяжелая ситуация на Украине, в Прибалтике, Польше и Грузии". "К сожалению, в этих странах ненависть к России стала неотъемлемой частью политической и общественной риторики, а ее публичные проявления, которые носят откровенно расистский характер, не только не наказываются, но и поощряются, - сказала Корунова. - Более того, проводится откровенно дискриминационная политика по отношению к русскому языку и культурному наследию".

Заместитель главы делегации РФ призвала Мишель Бачелет и возглавляемое ею управление "внимательно контролировать исполнение властями этих государств их международных обязательств в области прав человека".

Совет ООН по правам человека рассмотрит на 41-й сессии (24 июня - 12 июля) ситуацию почти в 30 странах, в том числе на Украине, в Венесуэле, Сирии, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Бурунди. Участники форума уделят внимание также таким актуальным темам, как поощрение и защита прав человека, правозащитные аспекты деятельности транснациональных корпораций, проблематика внесудебных казней, соблюдение права на свободу слова и мирных собраний, обеспечение независимости судей и адвокатов.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В его состав входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.