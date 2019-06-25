Омбудсмен в Петербурге пожаловался на нарушения при подготовке муниципальных выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов пожаловался в горизбирком на нарушения, выявленные при процедуре объявления выборов депутатов муниципальных советов в нескольких внутригородских муниципальных образований (МО). Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию (СПбИК) для выяснения причин и устранения нарушений, выявленных в процедуре объявления выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга МО Сосновское и муниципальный округ № 15", - сказали в пресс-службе.

В аппарате отметили, что избирательные комиссии обоих муниципальных округов (ИКМО) приняли решение о назначении выборов и вместо того, чтобы сообщить об этом в горизбирком не позднее чем через сутки, направили необходимые документы только через несколько дней.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Кроме того, уже написано обращение в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников муниципальных выборов. Одним из поводов для обращения стал прецедент в МО Сосновское, где, по данным горзибиркома, решение о назначении выборов было принято 10 июня и тогда же опубликовано в СМИ, но в избирательную комиссию данная информация поступила только 15 июня.

В понедельник, 24 июня, председатель горизбиркома Виктор Миненко дал распоряжение руководителям территориальных комиссий взять под жесткий контроль соблюдение ИКМО принятых решений о процедуре назначения выборов, а через сутки (во вторник вечером) все данные о выборах в МО города должны быть у избиркома Петербурга. Он также отмечал, что в абсолютном большинстве подготовка к выборам ведется открыто, но действия некоторых муниципальных советов и избирательных комиссий муниципальных образований привели к нарушениям избирательных прав. Всего, по его словам, поступило более 200 обращений о нарушении законодательства о выборах, в том числе по всего по трем МО (Сампсониевское, Сосновское, Сергиевское) поступила четверть из этих обращений и эти обращения оперативно рассматриваются.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.