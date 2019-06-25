Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития за закрытость ведомства

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова за отсутствие информации о программах и мероприятиях, которые реализуются на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Вот без обид, у нас товарищеский разговор, но такое впечатление, что вы выключили Минвостокразвития: вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке, в Арктике, какие решения принимаются, нет специальной информационной программы для жителей нашей страны", - сказала Матвиенко в рамках встречи сенаторов в формате открытого диалога, обращаясь к Козлову.

Спикер отметила, что министерство раньше уделяло вопросам информирования больше внимания. "Хотелось бы услышать, что нового вы предлагаете, что нового появилось за это время в Минвостокразвития. Как эффективно наладить информационную работу, чтобы информировать бизнес, инвесторов, граждан: приезжайте на Дальний Восток и получите вот это. Пока этой информации нет", - сказала Матвиенко.