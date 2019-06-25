Захарова заявила, что для недопущения России в ПАСЕ была подготовлена целая спецоперация

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Противники возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подготовили масштабную операцию, попытавшись саботировать выступление внесением сотен поправок, но в итоге сами выставили себя в глупом свете. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"А ведь спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно: и "ближний круг" - Прибалтика, Польша, Грузия - в ходе заседания ассамблеи на все лады поддерживал украинскую, страшно сказать, делегацию, и провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта "очередной агрессии Москвы", и с парламентариями беседы велись задушевные", - отметила она.

По мнению Захаровой, целью таких действий было не только стремление предотвратить возвращение России в ПАСЕ, но и внести раскол в ряды европейских стран. "Получилось наоборот: глупо выглядели представители Украины со всей этой неуместной поправочной вакханалией", - указала официальный представитель МИД РФ.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В ночь на вторник после рассмотрения подготовленных Киевом более 200 поправок ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

После этого украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ. Как сообщил парламентарий Алексей Гончаренко, украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов повестки, которые будут касаться наложения санкций на РФ.