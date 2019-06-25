Небензя: силы РФ в Сирии наносят удары только по объектам террористов

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Российские военные в Сирии наносят удары только по тем объектам, которые, согласно сведениям разведки, используются террористами. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Как он подчеркнул, правительственные силы в Сирии и Воздушно-космические силы России "бьют исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов". "В связи с этим мы вновь призываем секретариат ООН и специализированные агентства организации, включая Всемирную организацию здравоохранения, не спешить обнародовать непроверенную информацию. Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подверглась ударам, процедуру деконфликтинга, - добавил он. - К сожалению, у нас пока остаются серьезные сомнения относительно надежности этих источников и методологии их верификации".

Как подчеркнул Небензя, "позиция РФ остается неизменной". "Мы продолжим прилагать все усилия по возвращению мира в Сирию как в национальном качестве, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности и участника "астанинской тройки", в рамках которой было сделано больше, чем в каком-либо другом формате в отношении деэскалации и ликвидации террористической угрозы, расширения гуманитарной помощи, продвижения политического процесса", - добавил он.

На заседании также выступил в режиме телеконференции руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. Он, в частности, подчеркнул, что в Сирию каждый день возвращаются из Иордании и Ливана тысячи людей, которые ранее были вынуждены отправиться в эти страны в качестве беженцев. Бакин опроверг утверждения о том, что правительственные силы в Сирии наносят неизбирательные удары в идлибской зоне деэскалации.