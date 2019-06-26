Генконсул США во Владивостоке Кийс покинет Дальний Восток в июле

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс завершит работу на этом посту 5 июля и покинет Дальний Восток. Об этом он в среду сообщил на 24-м ежегодном заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства в Хабаровске.

"Я уезжаю с российского Дальнего Востока 5 июля. Знаю, что имеется огромный потенциал, и впереди великие дни для российско-американских отношений. Наше консульство во Владивостоке способно поддерживать расширяющиеся связи, хотя у нас и небольшой персонал", - сказал Кийс.

Кийс - дипломат с более чем 20-летним стажем - вступил в должность генконсула США во Владивостоке в августе 2016 года. Он отметил, что считает свою работу на посту консула успешной, добавив, что в оставшееся время продолжит деятельность по укреплению связей между странами. Как сообщили ТАСС в Генконсульстве США во Владивостоке, новым генконсулом станет Луи Кришок.

В Хабаровске 26 и 27 июня проходит 24-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства. Делегации России и США в течение двух дней обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, торговли, науки и образования между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья США.