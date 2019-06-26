Лавров: Россия и ОАЭ будут способствовать разрядке ситуации в Персидском заливе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены способствовать разрядке напряженной ситуации, складывающейся в регионе Персидского залива. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы подробно привлекли внимание в очередной раз к российской концепции обеспечения коллективной безопасности с участием арабских государств Персидского залива и Исламской Республики Иран при поддержке международного сообщества, включая Лигу арабских государств, Организацию Исламского сотрудничества, постоянных членов Совета Безопасности ООН, - отметил глава российского МИД. - Мы почувствовали заинтересованность к тому, чтобы эту тему обсуждать, и рассчитываем, что вместе мы сможем добиваться ослабления напряженности, разрядки этой ситуации [в регионе Персидского залива]".