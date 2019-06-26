Путин призвал губернаторов внимательнее следить за состоянием инфраструктуры в регионах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что губернаторы подчас не уделяют достаточного внимания состоянию региональной инфраструктуры, хотя проблем можно было бы избежать, если своевременно реагировать на запросы граждан. Такое мнение он высказал на заседании Госсовета.

"Многие вещи, я смотрю, и уверен абсолютно, я сам в регионе работал, не требуют больших усилий, - сказал он, говоря о состоянии региональной инфраструктуры. - Внимание нужно только и правильное своевременное планирование и своевременное реагирование на эти вопросы, поэтому я, оттолкнувшись от темы дорожного строительства, в том числе в регионах, хотел бы обратить ваше внимание на эту проблему в целом".

Путин рассказал, что в ходе подготовки к прямой линии посмотрел много материалов по регионам страны. "Понятно, что на все денег никогда не хватает. Но, если грамотно, правильно организована работа, то многих вещей можно избегать, совершенно очевидно", - заметил он. "Знаете, смотрел иногда видеоматериалы, фотоматериалы и возникал вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь, видел хоть когда-нибудь эти объекты?" - сказал российский лидер.

По его мнению, многие из них находятся в таком состоянии, что их нужно закрывать. При этом главы субъектов обязаны продумывать альтернативные способы, как сделать так, чтобы люди могли пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах. "Тогда и дороги нужны качественные там, и автобусы, и т. д., ФАПы открывать или ремонтировать", - посоветовал Путин.