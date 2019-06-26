Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил партийный список на выборах в народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республики, которые назначены на 8 сентября 2019 года, сообщил ТАСС в среду координатор регионального отделения ЛДПР Олег Жедяев.

"В первой тройке - Владимир Вольфович Жириновский, затем Олег Жедяев и Александр Васильевич Чайка (является предпринимателем - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, в утвержденный список вошло 44 кандидата, большинство из которых ранее не вели политическую деятельность, а также два действующих парламентария.

Нынешний созыв парламента КЧР, в который входят 50 депутатов, был избран 4 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов, в парламент республики прошли пять политических партий: 37 депутатов от "Единой России", пятеро - от КПРФ, по три депутата от "Справедливой России" и "Патриотов России", двое - от ЛДПР.