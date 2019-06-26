Группа специалистов из России по техническому обслуживанию покидает Венесуэлу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Группа российских специалистов вылетает в Москву из Каракаса после завершения работ по техническому обслуживанию оборудования и обучению местного персонала, говорится в сообщении посольства РФ в Венесуэле, опубликованном в среду в Facebook.

"26 июня из Каракаса в Москву вылетает самолет Ил-62 с российскими техническими специалистами, которые в течение трех месяцев занимались обслуживанием оборудования в рамках заключенных между Россией и Венесуэлой контрактов в военно-технической сфере. Россия поставила в Венесуэлу различное высокотехнологичное оборудование, которое нуждается в проведении соответствующих работ. Кроме того, российские специалисты осуществляли обучение венесуэльского персонала", - информировали в российской дипмиссии.

"26 июня из Каракаса в Москву вылетает самолет Ил-62 с российскими техническими специалистами, которые в течение трех месяцев занимались обслуживанием оборудования в рамках заключенных между Россией и Венесуэлой контрактов в военно-технической сфере. Россия поставила в Венесуэлу различное высокотехнологичное оборудование, которое нуждается в проведении соответствующих работ. Кроме того, российские специалисты осуществляли обучение венесуэльского персонала", - информировали в российской дипмиссии.

Там добавили, что речь идет о "рутинных работах, которые продолжатся в рамках ранее согласованного между сторонами графика". "Нужно подчеркнуть, что речь идет не о российском военном присутствии, а о выполнении договоров об обслуживании, которые не могут привести к дестабилизации ситуации", - сообщили в посольстве.

В среду директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что состав российских военных специалистов в Венесуэле с прибытием в начале недели самолета не увеличился. По его словам, произошла обычная ротация.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидца и сайты, занимающиеся отслеживанием перемещений самолетов, сообщило о прибытии самолета ВВС РФ в Венесуэлу. Замминистра иностранных РФ Сергей Рябков подтвердил факт прибытия самолета, указав, что на его борту находились военные специалисты, направленные в латиноамериканскую страну для обслуживания поставленной в рамках военно-технического сотрудничества техники.