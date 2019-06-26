Эксперты: избранные на прямых выборах мэры чаще становятся депутатами и сенаторами

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Прямые выборы мэров являются действенным механизмом формирования кадрового резерва депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и глав регионов. Об этом сообщается в докладе об исследовании особенностей ротации корпуса мэров, который подготовил проект Комитета гражданских инициатив (КГИ) "Муниципальная карта России: точки роста".

"Избранные мэры являются важным резервом для замещения выборных федеральных и региональных должностей, чего нельзя сказать о конкурсных мэрах. Среди всех 20 мэров, ставших депутатами Госдумы или же сенаторами, 15 избирались на должности мэров путем прямых выборов. Среди избранных населением мэров 10 человек стали губернаторами, а из конкурсных мэров - только два человека", - говорится в документе, поступившем в ТАСС.

Согласно исследованию, переход от "выборных" к "конкурсным" мэрам существенно не изменил возрастной и гендерный состав корпуса глав муниципалитетов. "Средний возраст вступления в должность мэра города с 2008 по 2019 год практически не менялся - он составляет 46-48 лет. Возможно, это демонстрирует естественное прохождение карьерных ступеней управленцев в современной России. Количество женщин-мэров растет слишком медленными темпами", - отметили в проекте КГИ, добавив, что чаще женщинами-мэрами на прямых выборах избираются представители оппозиционных партий.

Исследование показало, что корпус глав муниципальных образований отличается чрезвычайной неустойчивостью. "Более 40% мэров находятся в должности от одного года до трех лет - меньше стандартного срока полномочий. При этом имеется прямая зависимость срока пребывания в должности главы местной администрации от порядка избрания: при прямых выборах медианный срок работы главы - 5,5 лет, а при замещении на основе конкурса - три года. Таким образом, эволюция модели управления городами в последнее десятилетие обусловила кардинальное снижение стабильности муниципального управления", - говорится в докладе.

Согласно исследованию, динамика образовательного уровня мэров свидетельствует о снижении квалификационного уровня и кадровой специализации. "Снизилась доля мэров, имеющих ученую степень (с 29% до 17%), а также получивших образование в вузах национального уровня. Доля мэров, имеющих образование экономического и управленческого профиля, не только не растет, но даже снижается (с 44% до 39%). По-прежнему существенной остается когорта мэров-инженеров - доля мэров с техническим образованием если и снижается (с 37% до 30%), то примерно пропорционально поколенческому сдвигу", - подчеркнули в проекте КГИ, добавив, что доля мэров с юридическим образованием за десять лет удвоилась с 10% до 20%.

Исследование проводилось с 1 января 2008 года по 31 марта 2019 года, оно затронуло 109 городов РФ. Целью доклада стало выявление ключевых особенностей ротации корпуса мэров в современной России. Выборка исследования составила 359 мэров.