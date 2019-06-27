Российская делегация будет участвовать в обсуждении ПАСЕ доклада по Немцову

СТРАСБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будет участвовать в четверг в обсуждении доклада по расследованию убийства политика Бориса Немцова, но не поддержит этот документ. Об этом сообщил журналистам руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Делегация Россия будет присутствовать. [первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Сергей] Кисляк, насколько я знаю, записался", - сказал парламентарий.

"Он как раз хотел озвучить нашу позицию, что поскольку мы не участвовали в подготовке этого доклада, то мы не будем его поддерживать и соглашаться с его выводами", - добавил Толстой.

Как сообщилось ранее, комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства Немцова. Как считают в комитете, "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта". Планируется, что соответствующий доклад депутата от Литвы Эмануэлиса Зингериса будет рассматриваться в ПАСЕ в четверг.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.