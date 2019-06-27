Дипломаты России и Британии обсудили реализацию ядерной сделки с Ираном

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Великобритании Иван Володин обсудил с директором Департамента стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД Соединенного Королевства реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и ситуацию вокруг Ирана. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении посольства РФ в Лондоне.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Ирана, включая реализацию СВПД. С российской стороны была акцентирована необходимость более глубокой координации между участниками СВПД. Собеседники подчеркнули недопустимость шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности вокруг Ирана. Подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении всеобъемлющих договоренностей", - указывается в документе.

Стороны также акцентировали "приверженность России и Великобритании двугосударственной формуле палестино-израильского урегулирования", отметили в российском посольстве.