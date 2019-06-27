Слуцкий: российские депутаты готовы к работе с новым генсеком СЕ и ждут ее визита в Россию

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские парламентарии готовы к взаимодействию с Марией Пейчинович-Бурич, избранной на пост генерального секретаря Совета Европы, и были бы рады принять ее в России. Об этом в четверг журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, поздравив Пейчинович-Бурич с новой должностью.

"Она профессиональный политик и дипломат, кроме того имеющий большой опыт парламентской работы. Уверен, с приходом нового главы Совет Европы как организация получит дополнительный импульс в вопросах развития. Со своей стороны, мы готовы к совместной работе и были бы рады, если госпожа генеральный секретарь посетит Россию с визитом", - сказал депутат.

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду выбрали вице-премьера, главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы на пять лет. Сейчас этот пост занимает известный норвежский политик Турбьерн Ягланд. Он возглавляет Совет Европы с 2009 года (переизбирался в 2014 году).