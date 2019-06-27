Карасин обсудил со спецпредставителем ЕС сотрудничество со странами Центральной Азии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в четверг обсудил со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом ситуацию в регионе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Стороны обсудили ситуацию в Центральной Азии, а также обменялись мнениями о перспективах развития отношений России и ЕС с государствами региона, - отметили в дипведомстве. - Петер Буриан изложил основные положения утвержденной недавно Стратегии Европейского союза "ЕС и Центральная Азия: новые возможности для более крепкого партнерства".

В МИД отметили, что с российской стороны "была подчеркнута важность бережного и уважительного отношения к реалиям, сложившимся в Центральной Азии, в том числе к динамично развивающимся процессам евразийской интеграции". "Выражена готовность к поиску точек соприкосновения с Европейским союзом в регионе", - добавили в министерстве.