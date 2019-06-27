Лавров 3 июля обсудит с генсеком ОИС ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июля проведет встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Ахмедом аль-Усаймином, на которой стороны обсудят ситуацию в Персидском заливе. Об этом в четверг сообщил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Состоится обмен мнениями о международном содействии урегулированию конфликтов в мусульманских странах ОИС: Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане и Судане, - сказал он. - Особое внимание будет уделено обострившейся обстановке в зоне Персидского залива и необходимости недопущения там вооруженного конфликта".

Как отметил Кожин, на переговорах будет обсуждаться приоритетная для ОИС проблематика палестино-израильских отношений, различные аспекты взаимодействия между Россией и организацией, включая сотрудничество в деле противодействия международному терроризму, реализация гуманитарных и культурных проектов.

ОИС - вторая по масштабности после ООН международная организация. Решение о ее создании было принято на встрече лидеров мусульманских стран в сентябре 1969 года в Марокко. Тогда главы 24 государств договорились проводить консультации для обеспечения более тесного сотрудничества в экономической, культурной и духовной областях.