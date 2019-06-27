Число кандидатов на пост губернатора Астраханской области увеличилось до 13 человек

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель Кубай Нуехов и менеджер Зинаида Болтик подали в региональный избирком документы для выдвижения в качестве кандидата на пост губернатора Астраханской области. Таким образом, число кандидатов увеличилось до 13, сообщили в четверг в областной избирательной комиссии.

Согласно материалам избирательной комиссии, Нуехову 44 года. Он житель Астраханской области, закончил профессиональное техническое училище №24, является индивидуальным предпринимателем. Зинаиде Болтик 31 год, она закончила Астраханский государственный университет, работает менеджером.

Ранее избирком принял документы у пяти самовыдвиженцев, один из них - врио губернатора региона Игорь Бабушкин. От КПРФ документы в избирком предоставил депутат Госдумы Николай Арефьев, от партии социальных реформ "Прибыль природных ресурсов - народу" - Андрей Иванцов, от Партии пенсионеров - Сергей Сычев, Тимофей Щербаков - кандидат, выдвинутый региональным отделением ЛДПР. Десятым и одиннадцатым подавшими документы кандидатами для участия в губернаторских выборах стали временно не работающие Дмитрий Еминцев и Максим Соколов.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив Бабушкина врио главы региона. С 1992 года по 2012 год он проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выборы главы Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, в них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.