Владимирское Заксобрание ограничило губернатора в распределении субсидий муниципалитетам

ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области (ЗС) приняли поправки в областной закон, в соответствии с которыми глава региона не сможет распределять субсидии муниципалитетам - средства будут утверждать депутаты при принятии бюджета. По мнению парламентариев, это позволит сделать процесс более прозрачным и исключит возможность давления со стороны областной власти.

Как отметил один из разработчиков поправки, зампредседателя ЗС Вячеслав Картухин, депутаты видят непрозрачность при распределении субсидий, которые используются как рычаг давления на районные власти при решении ряда вопросов. До принятия поправки губернатор мог распределять около 40% субсидий между муниципалитетами, остальная сумма распределялась после утверждения депутатами ЗС при принятии регионального бюджета.

"Эта инициатива направлена, прежде всего, на жителей нашего региона. На их информированность, на поддержку муниципальных образований области. Суть законопроекта заключается в том, чтобы все субсидии распределялись в соответствии с этим законом", - уточнил Картухин.

Как пояснил ТАСС первый заместитель директора регионального департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Максим Васенин, ежегодно общий объем субсидий, распределяемых между муниципалитетами, составляет около 3-4 млрд рублей.

Поправка начнет действовать уже при формировании бюджета Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.