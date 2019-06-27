Россия рассчитывает на прорыв в запуске Конституционного комитета Сирии

ООН, 27 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что в ближайшее время будет достигнут прорыв в запуске сирийского Конституционного комитета. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

"Рассчитываем, что в ближайшее время нам удастся достичь прорыва в деле запуска Конституционного комитета", - сказал он.

"Российские представители в последние дни провели интенсивные консультации на этот счет не только с сирийскими властями, но также оппозицией и другими вовлеченными в сирийский конфликт игроками", - добавил дипломат.

"Разумеется, стратегическая цель неизменна: запустить полноценный политический процесс в Женеве под эгидой ООН", - заключил Сафронков.