FT: Путин считает, что политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Политика России и Китая не нацелена против какой-либо другой страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг на сайте издания.

"Политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было", - сказал он. Отвечая на вопрос, не слишком ли много, образно выражаясь, РФ кладет яиц в одну корзину, делая большую ставку на взаимодействие с КНР, Путин сказал: "У нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца. Мы всегда проводим оценку рисков".