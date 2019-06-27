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FT: Путин считает, что политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Политика России и Китая не нацелена против какой-либо другой страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг на сайте издания.

"Политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было", - сказал он. Отвечая на вопрос, не слишком ли много, образно выражаясь, РФ кладет яиц в одну корзину, делая большую ставку на взаимодействие с КНР, Путин сказал: "У нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца. Мы всегда проводим оценку рисков".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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