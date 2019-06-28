Посольство РФ потребовало у властей США предоставить медицинскую помощь россиянке Тэраде

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Посольство России в США потребовало в четверг у американских властей предоставить квалифицированную медицинскую помощь экстрадированной из Финляндии гражданке РФ Мире Тэраде. Об этом российские дипломаты сообщили в Twitter после посещения россиянки в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния).

"Потребовали от американских властей обеспечения ее законных прав и интересов, а также предоставления ей квалифицированной медицинской помощи. Продолжим оказывать Тэраде необходимое консульско-правовое содействие", - отметили в диппредставительстве.

Дипломаты также отметили, что "морально поддержали соотечественницу".

Задержанная в декабре в Финляндии по запросу американских властей Тэрада 20 июня была экстрадирована в США.

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк) задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает.