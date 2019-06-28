Путин сообщил, что Россия примет саммит БРИКС летом 2020 года

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. РФ примет саммит БРИКС летом 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, которая состоялась в пятницу на полях саммита Группы двадцати.

"В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате "пятерки" в России", - отметил Путин.

Также он пригласил лидера ЮАР на саммит "Россия - Африка" в Сочи 24 октября. "Рассчитываем на Вашу помощь, господин президент, в ходе подготовки к этому саммиту", - добавил Путин.

Он поздравил своего коллегу с победой его партии на выборах в ЮАР и его переизбранием в мае на пост президента. Российский лидер заверил, что тесное взаимодействие двух стран на международной арене будет продолжено, а опыт прежнего сотрудничества будет развиваться в будущем.