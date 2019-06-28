Песков: авторитаризм и олигархи изжили себя в мире, но даже их нельзя силой менять извне

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Власть олигархов и авторитаризм изжили себя в мире, но нельзя извне пытаться поменять строй в тех странах, которые выбрали этот путь. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Европейского совета Дональда Туска, сказанные им в ответ на рассуждения президента РФ Владимира Путина о либеральной демократии в интервью Financial Times.

Туск, в частности, назвал устарелыми "авторитаризм, культ личности и власть олигархов, даже если они иногда кажутся эффективными".

"Мы полностью согласимся в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили и, безусловно, это не может являться эффективной системой. Вместе с тем, если где-то есть авторитаризм, то это вопрос народов этих стран, не нам их судить и не нам пытаться изменить строй и власть в их странах", - сказал Песков.