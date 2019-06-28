В ЛДПР заявили, что Капитанов покинет пост главы комитета по межнацотношениям Петербурга

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Представитель ЛДПР Олег Капитанов, который ранее согласился возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга, уволится с этого поста. Об этом говорится в заявлении ЛДПР, поступившем в пятницу в ТАСС.

"ЛДПР не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей, они нам не нужны", - отмечается в сообщении. По утверждению ЛДПР, Капитанов "согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям под давлением" и "уже в ближайшее время напишет заявление об увольнении с этой должности".

В партии также подтвердили намерение Капитанова и дальше участвовать в избирательной кампании на пост губернатора Санкт-Петербурга, выборы которого пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Капитанову, который принял это предложение. При этом в среду Капитанов, возглавлявший фракцию либерал-демократов в Петербурге, сложил свои полномочия в парламенте, хотя остался руководителем регионального отделения партии. 26 июня Капитанов подал в горизбирком подписи муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора, однако их количество оказалось меньше, чем требуется для прохождения так называемого муниципального фильтра и регистрации кандидатом.