Матвиенко планирует совершить визит в Армению осенью

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует осенью посетить Армению с визитом, который может быть совмещен с проведением следующего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран. Об этом сообщил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, являющийся сопредседателем комиссии от российской стороны.

"Прозвучало предложение провести следующее заседание [межпарламентской комиссии] в Армении, в Гюмри, ориентировочно в конце октября. Мы не можем точно сказать о времени проведения, по срокам мы отдельно согласуем и всех предупредим. Это связано с другими официальными визитами. Валентина Ивановна Матвиенко должна быть осенью в Армении, может быть, мы как раз совместим визит с нашим мероприятием", - сказал Воробьев, подводя итоги 31-го заседания межпарламентской комиссии, прошедшего в пятницу в Москве.

По его словам, на заседании обсуждался "очень важный вопрос: как улучшать наши отношения через общественные связи, через общественные организации". "В России около 300 некоммерческих общественных организаций армян. Большая община проживает в России, как известно. Мы очень уважаем их и хотели бы, чтобы они работали на сближение наших народов", - сказал сенатор.