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В Кремле не знают о встрече глав России, Белоруссии и Таджикистана в Минске 30 июня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при этом отметил, что лидеры увидятся на церемонии закрытия Европейских игр

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России, Белоруссии и Таджикистана увидятся на церемонии закрытия Европейских игр в Минске 30 июня, о возможном проведении в белорусской столице трехсторонней встречи лидеров Москве пока не известно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы пока об этом ничего не знаем. Они в любом случае увидятся на церемонии закрытия. О других планах хозяев [белорусской стороны] мы пока не знаем", - сказал Песков.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном сказал, что Владимир Путин прилетит в Минск. Он также сообщил о возможности трехсторонней встречи. По его словам, президенты могут обсудить в том числе вопросы, актуальные для СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияТаджикистанРоссияРахмон, ЭмомалиПесков, Дмитрий Сергеевич
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