Эксперт: новый глава комитета Петербурга Капитанов имеет опыт в миграционной сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Олег Капитанов, назначенный в пятницу председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга, имел опыт решения проблем в этих сферах как глава городской фракции ЛПДР. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

25 июня врио главы региона Александр Беглов предложил пост главы комитета Капитанову, который принял предложение. В пятницу ЛДПР распространила заявление о том, что партия "не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей". По утверждению ЛДПР, Капитанов "согласился возглавить комитет под давлением" и в ближайшее время напишет заявление об увольнении.

"Он с этим вопросом (миграционным и межнациональным) сталкивался ранее. По партийной линии сталкивался, у ЛДПР есть часть работы в этой сфере. У Капитанова есть понимание этих проблем", - сказал Кирьян, отвечая на вопрос о том, как поможет Капитанову его работа на новом посту.

Собеседник считает заявление ЛДПР о давлении необоснованным. "Я считаю, что это очень странное заявление, потому что, во-первых, что значит под давлением? Можно же отказаться", - пояснил он.

Кирьян добавил, что ЛДПР в настоящее время переживает внутрипартийные разногласия. "У них явно решается вопрос о лидерстве внутри следующей думской кампании", - отметил эксперт.

26 июня руководитель фракции ЛДПР в Петербурге Капитанов сложил свои полномочия в парламенте города. Тогда же он подал в горизбирком подписи муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора, однако их количество оказалось меньше, чем требуется для прохождения так называемого муниципального фильтра и регистрации кандидатом.