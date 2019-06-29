{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке

Путин поблагодарил президента Египта за помощь в подготовке саммита "Россия-Африка"

Глава государства также выразил готовность обсудить с Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в регионе

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил динамичное развитие российско-египетских отношений и поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за помощь в подготовке саммита "Россия-Африка", который состоится осенью в Сочи.

На эту тему
Второй день саммита G20 в Осаке. Онлайн

"Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень. На это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с вами подписали в октябре 2018 года", - сказал Путин в субботу на встрече с президентом Египта на полях саммита G20 в Осаке.

Президент России отметил работу ас-Сиси в качестве сопредседателя саммита "Россия-Африка", который пройдет в октябре в России. "Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, что отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своем развитии", - отметил Путин. Он также выразил готовность обсудить с президентом АРЕ ситуацию в регионе.

Со своей стороны президент Египта заявил, что уделяет особое внимание отношениям с Россией, отметил их "особую ценность". "Мы всегда стремимся к сотрудничеству, к развитию партнерства во всех сферах, особенно в экономическом секторе, в торговой области, а также в борьбе с терроризмом", - подчеркнул президент Египта, добавив, что Каир благодарен "за возможность воспользоваться российскими знаниями, российской экспертизой".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит G20 в Осаке
Cаммит G20
Песков заявил о подготовке встречи глав МИД и Минобороны России и Франции
Конкретных дат пресс-секретарь президента РФ не назвал
Читать полностью