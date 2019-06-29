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Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20

Нынешний саммит "двадцатки" стал уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит итоговую пресс-конференцию для российских журналистов по итогам своего визита в Осаку.

Саммит лидеров стран Группы двадцати завершился в субботу. Главы государств G20 в ходе итогового заседания "обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в мире, обсудили вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций, возможности для стимулирования мирового экономического развития".

Нынешний саммит "двадцатки" стал уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит G20 в Осаке
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