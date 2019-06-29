Путин: координация между военными России и США в Сирии успешно идет на рабочем уровне

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Координация действий между военными России и США в Сирии достаточно успешно осуществляется на рабочем уровне и не требует участия глав государств. Об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Мы с американскими партнерами постоянно находимся в диалоге, налажен хороший контакт, прямо, что называется, на земле по координации наших действий и усилий по борьбе с терроризмом", - сказал Путин, отметив, что отдельные очаги терроризма в Сирии еще сохраняются.

Президент РФ рассказал, что на встрече сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о последних согласованных действиях между военными двух стран в Сирии. "Поэтому здесь нам не было необходимости вдаваться в какие-то детали на уровне президентов, эта работа идет на оперативном рабочем уровне достаточно успешно", - сказал Путин.

Путин также добавил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, где были инциденты между сирийскими и турецкими военными.

В пятницу Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции сообщило, что ВС этой страны подвергли бомбардировкам позиции сирийской армии после нападения на турецкий наблюдательный пункт в провинции Идлиб.

"Мы знаем о всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать, мы обсуждали [с Эрдоганом на саммите G20] в том числе и эту проблему", - сказал Путин. "Есть детали, о которых вряд ли можно говорить сегодня на пресс-конференции, но ситуация под контролем", - добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что Россия работает с турецкими партнерами в Сирии в ежедневном режиме, "гораздо более плотно, чем с американцами".