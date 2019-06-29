Россия и Япония договорились провести Год межрегиональных обменов

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Токио договорились провести Год межрегиональных обменов России и Японии.

"Мы договорились запустить новый проект - Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов", - сообщил российский лидер на церемонии закрытия перекрестных Годов России и Японии. Он добавил, что ему особенно приятно объявить об этом в Осаке, которая является городом-побратимом родного президенту России Санкт-Петербурга.

Путин выразил уверенность, что Год межрегиональных обменов позволит придать новое качество многоплановому сотрудничеству субъектов РФ с префектурами Японии, что будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества двух стран.

По словам Путина, завершившиеся перекрестные Годы позволили сблизить народы двух стран и больше узнать друг о друге. Мероприятия, прошедшие в России и Японии, а их состоялось более 700, охватили самые разнообразные сферы - культуру, образование, туризм, спорт и многие другие. Глава государства напомнил о том, что представитель Японии (пианист Мао Фудзита) на днях занял второе место на музыкальном конкурсе имени Чайковского. "Это вне рамок мероприятий перекрестных Годов", - с улыбкой сказал Путин. Зал юмор президента понял и оценил, разразившись смехом и аплодисментами. "Никто ему не подыгрывал, - продолжил шутить российский лидер. - Это его собственное достижение". Участники церемонии снова рассмеялись.

Путин отметил, что перекрестные Годы включали в себя уникальные мероприятия, в которых участвовали мастера своего дела из обеих стран. На церемонии закрытия ее участники, в том числе Путин и премьер Японии Синдзо Абэ увидят выступления молодых талантов - солистов Московского камерного хора и японского детского хора, которые исполнят народные песни и классические произведения.

Абэ в свою очередь также высоко оценил итоги перекрестных Годов двух стран. По его словам, благодаря прошедшим мероприятиям "народы двух стран узнали очарование друг друга". Премьер подчеркнул, что на церемонию закрытия Годов пришли люди, сыгравшие важную роль в организации сотен прошедших за этот период мероприятий, и поблагодарил их за проделанную работу.