Песков: планов визита Путина во Францию для встречи с Макроном пока нет

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Планов визита президента России Владимира Путина во Францию для проведения очередной встречи с президентом Эмманюэлем Макроном пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - сказал он. При этом Песков добавил, что встреча "может быть, но она не совсем в ближайшее время, пока ничего конкретного нет". Он подчеркнул, что стороны ранее говорили о намерении продолжать контакты на высшем уровне, "но пока точных дат нет".