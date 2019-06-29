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Песков: планов визита Путина во Францию для встречи с Макроном пока нет

Как отметил пресс-секретарь президента России, встреча "может быть, но она не совсем в ближайшее время"

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Планов визита президента России Владимира Путина во Францию для проведения очередной встречи с президентом Эмманюэлем Макроном пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - сказал он. При этом Песков добавил, что встреча "может быть, но она не совсем в ближайшее время, пока ничего конкретного нет". Он подчеркнул, что стороны ранее говорили о намерении продолжать контакты на высшем уровне, "но пока точных дат нет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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