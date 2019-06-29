Песков: приглашение Трампу посетить Москву на празднование Дня Победы пока не направлено

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Кремль пока не отправлял официальное приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Москву на празднование 75-летия Победы.
"Нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал в эфире телеканала "Россия-24" на полях саммита "Большой двадцатки", что руководство России пригласило президента США приехать в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. По его словам, американский лидер отреагировал очень позитивно.