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Песков: приглашение Трампу посетить Москву на празднование Дня Победы пока не направлено

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что руководство России пригласило президента США приехать в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Кремль пока не отправлял официальное приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Москву на празднование 75-летия Победы.

"Нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал в эфире телеканала "Россия-24" на полях саммита "Большой двадцатки", что руководство России пригласило президента США приехать в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. По его словам, американский лидер отреагировал очень позитивно.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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