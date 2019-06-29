Эксперты: дистанцирование от ЛДПР поможет Капитанову сосредоточиться на работе в Смольном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Приостановка членства Олега Капитанова в ЛДПР позволит ему сосредоточиться на реальной работе в интересах города и его жителей на посту председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга. Такое мнение высказали в субботу опрошенные ТАСС эксперты.

25 июня врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил пост главы комитета Капитанову, который принял предложение. В пятницу ЛДПР распространила заявление о том, что партия "не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей". По утверждению ЛДПР, Капитанов "согласился возглавить комитет под давлением" и в ближайшее время напишет заявление об увольнении. В субботу, 29 июня, глава регионального отделения ЛДПР в Санкт-Петербурге Капитанов заявил, что приостанавливает членство в партии.

"[Капитанов] просто выбрал реальную работу. Он считает, что работать в команде с Бегловым и приносить реальную пользу жителям Петербурга для него важнее", - сказал ТАСС профессор Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Солидарную позицию высказал ТАСС директор Института новейших государств Алексей Мартынов. "Это яркая иллюстрация, что когда политики или люди, которые идут в политику, искренне хотят что-то изменить к лучшему для людей (в данном случае для города, для петербуржцев), им в принципе неважна эта партийная "возня" на федеральном уровне", - пояснил он.

Мартынов отметил, что Капитанов получил предложение руководства города возглавить один из городских комитетов благодаря тому, что он "имеет много позитивных идей по поводу развития Санкт-Петербурга". "Зачем вообще ему какая-то партийность в принципе, если он вполне может себя реализовать на том месте, где он сейчас", - сказал он, добавив, что, по его мнению, Капитанов "проявит себя на этом посту (главы комитета)".

Эксперт считает, что решение Капитанова свидетельствует о его порядочности и желании работать на благо горожан. "Я считаю, это очень мужской поступок порядочного человека, и, самое главное, человека, который действительно искренне желает привнести серьезные изменения в жизнь Петербурга, петербуржцев, гостей города", - сказал Мартынов.