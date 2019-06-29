Матвиенко: развитие межпарламентского сотрудничества поможет обеспечить рост экономики

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает укреплять межпарламентское сотрудничество для решения актуальных задач современности и благополучия будущих поколений. Об этом говорится в поздравлении спикера Совфеда, приуроченном к Международному дню парламентаризма, который отмечается уже второй год.

"Сегодня в каждом государстве сформированы и действуют законодательные (представительные) органы власти. Они отражают мнение народа, стремятся отстаивать интересы гражданского общества, права человека, делают все возможное для защиты национальных приоритетов. Для решения актуальных задач современности, обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений необходимо всемерно укреплять межпарламентское сотрудничество, вести конструктивный диалог и эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами, совместно совершенствовать международную правовую систему", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Матвиенко уверена, что, опираясь на лучшие парламентские традиции, можно и в дальнейшем "развивать фундаментальные институты демократии, популяризировать их деятельность".

Спикер Совфеда напомнила, что новая памятная дата появилась в официальном календаре Организации Объединенных Наций 22 мая 2018 года по предложению Межпарламентской ассамблеи СНГ и Межпарламентского союза, инициированному российской делегацией. "Праздник подчеркивает важность парламентской работы, весомую роль парламентской дипломатии в повышении безопасности и качества жизни людей во всем мире, сохранении глобальной стабильности на Земле", - отметила Матвиенко.