Матвиенко призвала зарубежные парламенты добиться запрета на санкции против законодателей

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве в воскресенье призвала парламенты разных стран добиваться запрета на введение санкций в отношении парламентариев.

"Я думаю, что нам и дальше нужно объединять усилия всех парламентов, чтобы добиться признания недопустимости введения каких-либо санкций против парламентариев", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что поддерживает решение Межпарламентского союза не проводить Всемирную конференцию спикеров парламентов в тех странах, которые вводят ограничения для участия всех национальных делегаций. По этой причине следующая встреча спикеров парламентов состоится не в Нью-Йорке, а в Вене.

Спикер Совета Федерации напомнила, что в 2015 году ей не выдали полноценную визу для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран - участниц МПС в Нью-Йорке из-за пребывания в санкционном списке США.