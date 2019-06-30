Медведев: "Единая Россия" должна помогать людям "сегодня, а не завтра"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев убежден, что партия должна приходить на помощь людям незамедлительно. Для этого он считает необходимым создать новые сервисы для двусторонней связи.

В статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия", Медведев поднял тему, как сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым. "Партийная деятельность должна стать своего рода "набором сервисов", - написал председатель "Единой России".

Он напомнил, что слово "сервис" в переводе с латыни означает "служение". "Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям", - указал Медведев.

По его мнению, партия должна "предлагать понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек, они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей". "Предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект", - отметил Медведев.

На его взгляд, "принцип "здесь и сейчас" должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах". "Единая Россия" обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии", - подчеркнул Медведев.

Ответственность за решение задач

Медведев предложил ввести для членов генсовета партии персональную ответственность за реализацию наиболее важных для нее задач.

"Еще одно предложение. Оно касается персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для нас сегодня задач", - заявил премьер-министр.

В числе таких задач он назвал социальные проекты партии, работу с молодежью и некоммерческими организациями. "Как обновить работу руководящих органов - обсудим на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России" в ходе партийной конференции 5 июля", - уточнил Медведев.

Он призвал однопартийцев продолжить разговор о проблемах и задачах единороссов не только в первичных организациях или на предстоящей партийной конференции, но и обсуждать эти вопросы с теми, кто разделяет взгляды "Единой России" и готов работать вместе. "Нам важно их мнение и нужна их поддержка", - подчеркнул премьер.

Медведев напомнил и о предстоящих выборах 8 сентября. "8 сентября завершится более 5 тысяч избирательных кампаний, это свыше 46 тысяч мандатов. Кампания простой не будет, пока идет этап выдвижения кандидатов. Уверен, они приложат все усилия, чтобы достойно представлять партию на встречах с людьми, на дебатах", - заявил он.

Председатель "Единой России" указал однопартийцам на необходимость "убедить избирателей в том, что "Единая Россия" понимает ситуацию в каждом конкретном регионе, городе или поселке, знает, как изменить ее к лучшему - и реальными делами доказать это".

Общественные приемные

Премьер-министр выступил за обновление принципа работы общественных приемных партии и не исключил создания правозащитного центра. Медведев назвал одним из важнейших направлений работы "Единой России" защиту прав граждан.

Он напомнил, что эта работа в основном ведется через сеть общественных приемных партии, которые есть в каждом регионе. "Только за пять месяцев 2019 года (до 1 июня) в приемные лично или письменно обратились почти полтора миллиона человек - 1 489 152 человека. Я специально называю точную цифру, чтобы еще раз подчеркнуть: нам важен каждый, кто пришел или написал нам", - отметил председатель "Единой России".

"Но скажу прямо: мы используем этот ресурс недостаточно. Даже беглый взгляд на статистику обращений показывает, что, кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе своя специфика. У кого-то вопросы образования, у соседей - сельское хозяйство или проблемы со здравоохранением", - указал Медведев.

"Как это учитывается в работе местного актива? Что делает партия для того, чтобы таких вопросов стало меньше? Об этом обязаны думать в каждом региональном отделении", - уверен он.

По данным председателя партии, более половины обращающихся в общественные приемные - пенсионеры, а доля молодежи не превышает 8%, хотя "общественные приемные работают с молодежными и волонтерскими организациями". "Для молодых людей привычнее решать проблему онлайн", - полагает Медведев. Он констатировал, что "в некоторых регионах проводят удаленный прием по скайпу с людьми, которые живут в сельской местности, но эта практика не особенно распространена, а значит, теряется возможность расширить диалог с молодыми".

"Наши общественные приемные должны работать по-другому. И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное - необходимо учитывать проблемы и особенности региона", - поставил задачу председатель "Единой России", предложив подумать, как можно использовать положительный опыт такой работы в многофункциональных центрах. "Кроме того, есть предложение создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы", - написал Медведев.