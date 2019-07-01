На кресло главы Сахалинской области претендуют восемь человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Сахалинской области в понедельник вечером завершила прием документов от кандидатов для участия в выборах губернатора региона. На должность главы Сахалина и Курил претендуют восемь человек, сообщили ТАСС в избиркоме.

"Прием документов завершился сегодня вечером. Восемь кандидатов, больше никто с документами не приходил", - сказал собеседник агентства.

В избирательной комиссии рассказали, что во второй этап, на сами выборы, смогут выйти только те кандидаты, которые сумеют пройти муниципальный фильтр: собрать по 30 подписей в свою поддержку от депутатов районных собраний. Сделать это и предоставить документы в избирком необходимо не позднее 11 июля 18:00 по местному времени (10:00 мск).

Пока же на должность губернатора региона претендуют самовыдвиженцы нынешний глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева. От партий выдвинуты первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), начальник регионального управления КПСС Дмитрий Кочергин, руководитель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря того же года врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. 6 июня этого года депутаты Сахалинской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября предстоящей осени.