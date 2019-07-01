Конкурс по отбору кандидатов в главы Иванова прошли действующий мэр и его заместитель

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Иваново смогли пройти два претендента из четырех. Это действующий мэр Владимир Шарыпов и его первый заместитель Владимир Пигута, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Ивановской гордумы.

"Сегодня прошло заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Иваново. Кандидаты были отобраны путем голосования. Решением комиссии победителями конкурса признаны Владимир Шарыпов и Владимир Пигута", - сказали в пресс-службе.

Свои кандидатуры на пост мэра выдвигали также председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат гордумы Александр Ракушев и учредитель и руководитель благотворительного фонда помощи детям "Повышенная потребность" Александр Шорыгин.

Как уточнили в гордуме, претенденты представили членам комиссии свои программы развития Иванова и ответили на ряд вопросов. На выступление каждому из них было выделено по 15 минут.

"Итоги конкурса будут подведены 3 июля на пленарном заседание Ивановской городской думы, в рамках которого будет избран глава города", - отметили в пресс-службе.

Действие контракта с главой Иванова Владимиром Шарыповым истекло 19 мая. По уставу города он может занимать пост мэра, пока не будет избран новый глава города.