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Кризис в Сирии
Обновлено 

Песков: обсуждение Путиным и Трампом темы Сирии и удары коалиции там не взаимосвязаны

В Кремле также порекомендовали обратиться за разъяснением деталей в Минобороны

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Удары возглавляемой США международной коалиции по позициям террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) на северо-западе Сирии никак не связаны с состоявшейся в пятницу встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Связи точно нет", - заверил он представителей СМИ.

"У меня нет деталей [этих ударов], рекомендую вам к нашим военным обратиться", - сказал он. "Но то, что нет никакой связи [между ударами и состоявшейся встречей лидеров], я могу сейчас вам сказать", - повторил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКризис в СирииТрамп, Дональд
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