Врио главы Башкирии сдал документы для регистрации кандидатом на выборы главы региона

УФА, 1 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона, сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК субъекта.

"В Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан поступили документы для регистрации кандидатом на должность главы республики <...> Хабирова Радия Фаритовича. Кандидат представил листы поддержки с подписями 476 депутатов представительных органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Также Хабиров предложил трех человек на должность члена Совета Федерации, представил финансовый отчет и уведомил ЦИК о том, что не имеет счетов в иностранных банках, расположенных за пределами России, добавили в пресс-службе.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Ранее документы для участия подали десять кандидатов: врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), бьюти-блогер Сания Тимасова (Российская экологическая партия "Зеленые"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев, кандидат от "Справедливой России" Юрий Игнатьев, от КПРФ - Юнир Кутлугужин, Партии социальной защиты - Алексей Молокин, представитель от "Яблока" Зульфия Гайсина.