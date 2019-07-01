МИД России приветствует встречу Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия приветствует состоявшуюся в воскресенье в Пханмунджоме встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Приветствуем проведение встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 30 июня в Пханмунджоме, по результатам которой была достигнута договоренность активизировать двусторонние контакты на рабочем уровне, - отметили в министерстве. - Исходим из того, что нормализация отношений между США и КНДР, а также КНДР и Республикой Корея, как это в том числе предусмотрено российско-китайской дорожной картой, является неотъемлемой составляющей решения ядерной и других проблем Корейского полуострова".

"Убеждены, что достижение этой цели требует сопряжения усилий всех вовлеченных государств и закрепления многостороннего характера политико-переговорного процесса, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Со своей стороны продолжаем плотно взаимодействовать с ключевыми партнерами в интересах комплексного урегулирования ситуации в субрегионе".

В воскресенье Трамп прибыл в демилитаризованную зону и осмотрел с наблюдательного пункта приграничные сооружения в КНДР. Затем он встретился с Ким Чен Ыном, с которым пересек границу КНДР, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. После этого Ким Чен Ын перешел границу с Южной Кореей, где лидеры коротко пообщались в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.