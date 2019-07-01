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Российско-кипрские отношения

Лавров обсудил с главой оппозиции Кипра урегулирование на острове

Стороны обсудили перспективы развития российско-кипрского сотрудничества

ТАСС, 1 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник с генеральным секретарем ЦК Прогрессивной партии трудового народа Кипра Андросом Киприану, прибывшим в Россию для участия в международном форуме "Развитие парламентаризма", кипрское урегулирование и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрского сотрудничества, - отметили в министерстве. - Проведен обмен мнениями по тематике кипрского урегулирования. Российская сторона подтвердила приверженность всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому решению кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций СБ ООН, без навязывания извне готовых рецептов и графиков".

На прошедших в 2016 году парламентских выборах победила партия "Демократический сбор". Прогрессивная партия трудового народа Кипра заняла второе место, став главной оппозиционной силой в стране.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКипрРоссийско-кипрские отношения
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