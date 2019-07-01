Выборы мэра в Тулуне могут отменить из-за ликвидации последствий паводка

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол считает необходимым отменить выборы в городе Тулуне, где в сентябре должны избирать мэра, и направить все ресурсы на ликвидацию последствий паводка.

"Что касается предстоящих выборов, я думаю, что мы будем выходить с инициативой их отменить. Сейчас не до того, чтобы выборы проводить. Мы все это обсудим еще с жителями, поймем их настроения, постараемся найти какие-то организационно-правовые формы. Сейчас надо сосредоточиться на другом, есть чем заниматься и куда тратить деньги", - сказал Сокол в понедельник на селекторном совещании с представителями муниципальных администраций.

Как сообщается в документах на сайте избирательной комиссии Иркутской области, на выборы мэра Тулуна на данный момент выдвинулся один человек. Это самовыдвиженец Владислав Истляев. Выборы назначены на 8 сентября.