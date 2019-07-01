Шесть кандидатов выдвинуты на пост главы Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на должность губернатора завершилось в Ставропольском крае. Необходимые документы представили шесть кандидатов, сообщили ТАСС во вторник в краевой избирательной комиссии.

"Документы на выдвижение принимались в избирательной комиссии Ставропольского края до конца суток 1 июля. В последний день документов на выдвижение в комиссию не поступало, таким образом, выдвинутыми считаются шесть кандидатов", - пояснили ТАСС в избиркоме.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора края продолжалось с 1 июня 2019 года до 1 июля 2019 года. Документы для регистрации кандидатов избирательная комиссия Ставропольского края будет принимать с 14 по 24 июля 2019 года, выборы главы региона пройдут 8 сентября 2019 года. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте краевого избиркома, среди выдвинутых кандидатов есть жители Ставропольского края и представители других регионов России.

Жителями Ставрополья являются действующий губернатор Владимир Владимиров ("Единая Россия"), депутат городской Думы Ставрополя и юрисконсульт частной компании Геннадий Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости) и заместитель председателя Думы Ставропольского края Александр Кузьмин ("Справедливая Россия").

Основное место жительства в Москве указал директор частной компании Валентин Смирнов (Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу), место жительства в Северной Осетии - Алании указал ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" Виктор Соболев (КПРФ).

Полномочия Владимирова истекают в 2019 году. 27 сентября 2013 года указом президента РФ он был назначен врио главы Ставрополья, год спустя избран губернатором с 84% голосов.