Лавров: механизм INSTEX пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Созданный европейскими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе механизм для расчетов с Ираном INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Когда США запретили практически всем остальным покупать у Ирана нефть, европейцы в прошлом году в Вене, а затем и в Нью-Йорке вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану и нефть продавать беспрепятственно, и деньги за это получать, - напомнил министр. - Такой механизм [европейцы] создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, не подпадающих под американские санкции, и только для членов ЕС".

"Но и с этими оговорками механизм до сих пор не обслужил ни одну транзакцию", - констатировал Лавров.