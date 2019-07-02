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Лавров: механизм INSTEX пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном

Как отметил глава МИД РФ, у европейцев ушел почти год на создание этого инструмента

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Созданный европейскими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе механизм для расчетов с Ираном INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Когда США запретили практически всем остальным покупать у Ирана нефть, европейцы в прошлом году в Вене, а затем и в Нью-Йорке вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану и нефть продавать беспрепятственно, и деньги за это получать, - напомнил министр. - Такой механизм [европейцы] создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, не подпадающих под американские санкции, и только для членов ЕС".

"Но и с этими оговорками механизм до сих пор не обслужил ни одну транзакцию", - констатировал Лавров.

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